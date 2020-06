El clásico del cine Gone with the wind o “Lo que el viento se llevó” fue retirado temporalmente de la plataforma HBO Max. Juan Carlos Arciniegas y Guillermo Arduino explican las razones que argumenta la empresa y analizan cómo se vive el ambiente del movimiento Black Lives Matter en Hollywood. HBO Max es parte de Warner Media, la casa matriz de CNN. LEE: HBO Max retira “Gone with the Wind” (“Lo que el viento se llevó”) hasta que se le añada “contexto histórico”