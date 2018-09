Entrevista al padre Alberto Linero en 2015: esto pensaba el sacerdote colombiano antes de pedir su retiro

El sacerdote colombiano Alberto Linero, que en septiembre de 2018 anunció que dejaba el sacerdocio, habló con Ismael Cala en CNN en Español en febrero de 2015 sobre el proceso de paz de entonces con las FARC y el perdón. Linero habla con su estilo franco y abierto sobre el amor a Dios y los temas cotidianos. "Yo soy un man que me equivoco, soy un man que me gusta decir malas palabras, me fascina decir malas palabras", dijo.