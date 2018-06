Karina Navarrete, una madre nicaragüense, denunció ante el medio de comunicación 100% Noticias que su bebé de un año murió el sábado durante las protestas y que los policías son responsables. CNN no ha podio verificar con la madre los hechos. La policía informó que la muerte del menor se produjo a las 8:30 a.m. hora local cuando "trabajadores de la Alcaldía de Managua y miembros de la Policía Nacional, realizaban labores para despejar vías" y que "fueron atacados con armas de fuego por delincuentes que asedian los barrios aledaños a la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)". CNN ha intentado, sin éxito, comunicarse con la policía nacional para obtener reacción frente a las acusaciones de la madre de menor. CNN se comunicó con el Centro Nicaraguense de DD.HH. pero hasta ahora no registran la muerte del menor en su listado, pero dicen que estarán enviando actualizaciones en la tarde/noche del sábado.