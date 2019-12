La Federación Nacional de Comerciantes Minoristas en Estados Unidos calcula que este Ciberlunes 68.000.000 de clientes comprarán en línea. Según Adobe Analytics, se espera que se vendan US$ 9.400.000 en artículos para el hogar, electrónicos y ropa, entre otros. Los estadounidenses gastaron US$ 7.400.000 el Viernes Negro y US$ 4.200.000 el Día de Acción de Gracias. MIRA: Cyber Monday 2019: la mejores ofertas que encontrarás