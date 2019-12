El profesor Edgardo Buscaglia considera que, tras la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se debe examinar la red de colaboradores del político y también la figura del expresidente Felipe Calderón y sus asesores. Buscaglia comenta que en casos como este es común que al detenido se le brinden beneficios procesales si este aporta información probatoria sobre otras figuras políticas que estén involucradas con una red de la delincuencia organizada. En entrevista con Carmen Aristegui, Buscaglia asegura que el gobierno de EE.UU. tenía información de inteligencia sobre la actuación de García Luna como funcionario, pero que habría decidido no proceder en ese momento para no faltar el respeto a las instituciones mexicanas ni atentar contra la estabilidad de México. CNN ha buscado a la abogada Rose Romero, quien según la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, es quien representa a García Luna, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta. García Luna no emitió declaración sobre los cargos, y por orden de un magistrado tendrá que presentarse nuevamente a la Corte Federal de Dallas el martes 17 de diciembre. Tras darse a conocer la detención de García Luna, el expresidente Calderón dijo desconocer las imputaciones en contra de su excolaborador, y expresó que de confirmarse estas acusaciones se le realice un juicio justo, además de considerar que sería una “grave falta a la confianza” que depositó en él.