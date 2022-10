Así crearon los increíbles dragones de "House of the Dragon"

Los dragones del universo "Game of Thrones" han regresado a la pantalla en la precuela dedicada a la familia Targaryen. Con los avances en efectos especiales y CGI, los antepasados de los tres hijos escupe fuego de Daenerys son más feroces y realistas que nunca. ¿Qué hace tan especiales a las bestias en "House of the Dragon"? ¿Por qué son seres tan importantes en las ficciones de fantasía? En la víspera del final de la primera temporada, Alejandra Páez se lo preguntó a dos expertos en la superproducción de HBO.