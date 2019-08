Pablo Girault, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, y Tania Ramírez, directora del programa de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia, hablaron con Aristegui sobre el debate que generó el amparo para el consumo de cocaína por parte de dos personas. México Unido Contra la Delincuencia, por ejemplo, busca despenalizar la posesión y el consumo para uso personal de la cocaína. Girault habló con Aristegui sobre su postura frente a las drogas. “Queremos que se dé el diálogo. Que se piense en romper el tabú que tenemos todos mental de no discutir todas estas drogas”, dijo Girault. Girault aseguró que la prohibición de las drogas no se resuelve facilmente porque es una cuestión de salud y se debe resolver el problema de la gente que tiene adicción. Un juez en México avaló la posesión y uso personal de cocaína a dos personas. Estos amparos son los primeros en su tipo y generan el debate sobre despenalizar el consumo de cocaína, sin embargo, no legalizan el uso de la droga en México.