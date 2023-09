¿Por qué es tan bajo el nivel de participación de los extranjeros en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires?

Nicolás Fernándes es un comerciante de 35 años con nacionalidad canadiense. Vive en Buenos Aires desde los 4 años, pero nunca logró votar en una elección. "En las PASO no voté, me enteré de que se podía votar porque mi viejo mandó que había votado por primera vez. Pero yo cuando me fijé en el padrón, no estaba", explica. Además, agrega que John, su papá de nacionalidad portuguesa, tampoco estaba en el padrón online, pero se acercó a la escuela donde votaba su familia y encontró su nombre en una de las listas. De esta manera, a sus 61 años, votó por primera vez en Argentina.