El actor compartió una larga declaración con Deadline para responder por qué ya no está en la segunda temporada de la serie "The Mighty Ducks: Game Changers", que produce ABC Signature. "Tomo esta pandemia muy en serio y, a menudo, se burlan de mi seguimiento continuo de los protocolos de seguridad y de mi gran precaución —dijo el actor en su declaración—. Quiero abordar lo que ocurrió y aclarar algunas falsedades que aparecieron en un artículo sobre mi decisión". Estevez dijo que no pudo ponerse de acuerdo en los términos de su contrato y que no fue, como algunos creían, por una posición en contra de las vacunas. CNN se ha comunicado con los representantes del programa de Disney + para solicitar com​entarios.