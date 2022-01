"Eres mexicano y feo", así se lee una tarea asignada a estudiantes en escuela de Nueva York

Estudiantes del sexto grado de una escuela en Nueva York recibieron una tarea para su clase de español en la que debían de traducir frases en inglés. Una de ellas decía: "You are Mexican and ugly", que se traduce como "eres mexicano y feo". Autoridades del distrito escolar central de Williamsville condenaron cualquier material que denigre a sus estudiantes, sus familias y su cultura.