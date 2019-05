Si un pequeño no habla, no señala lo que quiere o no mantiene la mirada, son indicios de que puede padecer autismo. Además, los desórdenes alimenticios son cada vez más comunes, más complejos y no hacen distinción social, racial ni económica. Exploramos el porqué de estos desórdenes, su tratamiento y prevención. Por otro lado, la ansiedad debilita e impide funcionar. ¿Sabrías descifrar si experimentas ansiedad? ¿Reconocerías los síntomas?