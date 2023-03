Con el objetivo de crear polémica, Donald Trump y algunos republicanos acusan al magnate George Soros de donar US$ 1 millón a la organización comunitaria de Nueva York Color of Change; este grupo respaldó la candidatura de Alvin Bragg para ser el fiscal de distrito de Manhattan. El fiscal está detrás de la investigación a Trump por supuestos pagos por silencio. Sin embargo, las contribuciones de la organización no establecen vínculo entre Soros y Bragg. Te explicamos en este video quién realmente es Soros y cuál ha sido su trayectoria empresarial y de filantropía.