La denuncia es explosiva: la inteligencia militar rusa, conocida como GRU por sus siglas en ruso, pagó recompensas a integrantes del talibán para que asesinaran a soldados estadounidenses y británicos. Según las versiones, primero reportadas en The New York Times y posteriormente confirmadas por CNN, el presidente Trump fue informado al respecto en marzo y no tomó medidas. Trump niega que tanto él como su vicepresidente, Mike Pence, hayan recibido la información y pone en duda su veracidad.