Equipos de investigación de Estados Unidos, Canadá y Haití trabajan en la búsqueda de un grupo de 17 misioneros que fueron secuestrados el sábado. Al grupo ----integrado por hombres, mujeres y cinco niños---- lo raptaron al norte de la capital después de visitar un orfanato. El diario The Wall Street Journal informa que la banda haitiana responsable del secuestro de los misioneros pide US$ 1 millón por cada uno para su liberación, un total de US$ 17 millones, según el ministro de Justicia de Haití, Liszt Quitel. Muchos negocios y escuelas cerraron el lunes en Puerto Príncipe, en una huelga indefinida para protestar contra la inseguridad en el país.