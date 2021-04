Es una reforma ambiciosa, audaz y que no ha caído bien, dice exministro de Colombia sobre reforma tributaria

El exministro de Hacienda de Colombia Mauricio Cárdenas conversó con CNN sobre la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Cárdenas asegura que la reforma es necesaria aunque sea impopular. «En este tema de los impuestos no hay un momento ideal […] En este momento no hay opción porque si Colombia no hace una reforma se viene un efecto costoso[…] perdería el grado de inversión», dice el economista.