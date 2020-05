La costa del Golfo de México es fuente de trabajo para cientos de personas que viven de la pesca, en particular los mariscos. Esta industria, como muchas otras, ha sido afectada por la pandemia de covid-19. Gustavo Valdés nos explica que situaciones como esta no son nuevas para muchos de ellos. | #Podcast 🎧: Escucha lo último sobre el coronavirus en el podcast “Coronavirus: Realidad vs. ficción con el doctor Elmer Huerta”