La revista GQ España nombró a Jenni Hermoso como la "mujer del año" en 2023. En una entrevista exclusiva, Hermoso se refirió al beso no consensuado que recibió de Luis Rubiales, quien en ese momento era el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. "He asumido las consecuencias de un acto que no provoqué", dijo al respecto, entre otras amplias declaraciones sobre el tema.