"Si no muestra resultados, Lula será recordado como una vergüenza continental", analiza Andrés Oppenheimer

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, le dio la bienvenida a su par Nicolás Maduro, luego de años de que el país no tuviera relaciones por los señalamientos sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Andrés Oppenheimer consideró que "Lula invitó a Maduro a una cumbre de presidentes electos democráticamente, ignoró el fraude de 2018 y no mencionó las violaciones de derechos humanos que denuncian organizaciones no gubernamentales en Venezuela". Oppenheimer Presenta se transmite el domingo 7 de mayo a las 8:00 p.m., hora de Miami.