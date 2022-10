Este es el primer adelanto de la cinta 'The Super Mario Bros. Movie'

En lo más destacado de entretenimiento de la semana, Nintendo presentó el primer tráiler de la película animada "The Super Mario Bros. Movie" en la que Chris Pratt hará la voz de Mario. A Kunal Nayyer le gustó el papel protagónico en "The Storied Life of A.J. Fikry", porque no fue escrito para un actor indio. Y este es un primer adelanto de la cinta 'Causeway' protagonizada por Jennifer Lawrence y Brian Tyree Henry.