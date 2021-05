Retirar el uso de mascarilla a vacunados busca incentivar la vacunación, dice el Dr. Huerta

La vacuna contra el covid-19 te protege de enfermarte gravemente y morir, pero no de que no te contagies, dice el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en Salud Pública. El colaborador de CNN habló sobre las nuevas directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), en el sentido de que ya no es necesario el uso de mascarilla tanto en exteriores e interiores para personas que estén completamente vacunadas contra la enfermedad. El Dr. Huerta dice que con esta decisión se busca incentivar la vacunación y «premiar» a los que estén inoculados, pero al no ser obligatoria, no se sabrá realmente quién está vacunado o no, y por lo tanto el riego de contagio persiste.