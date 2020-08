Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, dijo que sufría de depresión de «bajo grado» causada por la pandemia del coronavirus, las tensas relaciones raciales y la situación política actual de su país. «Me despierto en medio de la noche porque algo me preocupa o me pesa», dijo durante la transmisión de su podcast. Una encuesta del Censo reveló que uno de cada tres estadounidenses está sufriendo de depresión o ansiedad. Esta cifra es tres veces más de lo que se reportó en una encuesta similar a principios de 2019. LEE: Michelle Obama dice que sufre una «depresión»