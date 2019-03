La carta del secretario de Justicia William Barr tiene 4 páginas y resume su interpretación del informe secreto presentado por el fiscal especial Robert Mueller. Se centra en dos temas: la alegada colusión de la campaña de Donald Trump con los rusos, y si Trump usó su cargo para entorpecer la investigación. Mueller no encontró evidencia para demostrar más allá de la duda razonable sobre si hubo o no colusión, y decidió no pronunciarse sobre la obstrucción a la justicia, eso lo dejó en manos del secretario de Justicia. Ione Molinares nos informa.