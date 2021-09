Duplican multa máxima por violar el requisito de la mascarilla en transportes en EE.UU.

En Estados Unidos, las multas para quienes violen el mandato federal de mascarillas en el transporte aumentará este viernes, y la sanción máxima se duplicará. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que las multas oscilarán entre los US$ 500 y los US$ 3.000, mientras que el rango anterior iba de los US$ 250 a US$ 1.500.