Paul Banks, vocalista de Interpol, recuerda cuando vivió en México: "es una cultura muy especial"

En entrevista exclusiva con CNN, el músico británicoestadounidense Paul Banks, líder del grupo de rock Interpol, habló sobre la etapa de su vida cuando vivió en México. El artista regresó al país para participar en el festival musical "The World is a Vampire" en el Foro Sol de la capital mexicana junto con agrupaciones como The Smashing Pumpkins y Peter Hook And The Light. Además, compartió su emoción de convertirse próximamente en padre.