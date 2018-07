"Estoy acostumbrado a que me digan de todo, no de ahora, desde muchacho me acostumbré a que me dijeran terrorista", dijo el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, en la última parte de la entrevista para CNN en Español al responder si le molesta que le llamen dictador. Cuando Andrés Oppenheimer le preguntó si él estaría creando condiciones para una guerra civil en el país, la respuesta de Ortega fue: "No creo que en Nicaragua se vaya a producir una guerra civil, el pueblo está cansado". Finalmente, el presidente se quejó de la insistencia de la oposición para que se transmitan en vivo por televisión las jornadas del diálogo por la paz y dijo que su gobierno ha sostenido reuniones con gente de la ONU y también ha avanzado puntos de discusión con la OEA.