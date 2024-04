El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, dijo en entrevista con Fernando del Rincón que no puede hacer comentarios sobre el "caso Rolex" que involucra a la presidenta Dina Boluarte porque no tiene ninguna información al respecto. "No me consta", afirmó Adrianzén, quien además agregó que, acerca del asunto, la mandataria se limitó a decirle: "todo lo que yo tengo, es fruto de mi trabajo". Señaló, también, que él no tiene por qué dudar de la palabra de la presidenta, y que ella nunca le habló en detalle sobre el tema. "No sé ni si son uno o tres o si finalmente existen los relojes", subrayó.