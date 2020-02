Un restaurante de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, es récord Guinness por ofrecer la mayor variedad de batidos del mundo. Los clientes de Gibson’s Gourmet Burgers and Ribs pueden elegir entre más de 200 tipos de batidos. En el menú no faltan las combinaciones más exóticas; es el caso del batido de Nutella con queso Mascarpone. Sin embargo, los dueños no se olvidan de los paladares más clásicos, además de incluir opciones veganas y libres de grasas.