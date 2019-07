Este fin de semana se realizarán redadas de inmigración en 10 ciudades de Estados Unidos. Javier Hernández, director de la Coalición Justicia para Migrantes en el Inland Empire, les informa a los inmigrantes indocumentados que no tienen que abrirle la puerta a ICE si no tienen una orden de cateo y que no deben firmar ningún documento. 50 organizaciones se han unido para mantener informados a la comunidad migrante sobre sus derechos legales.