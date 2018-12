En una entrevista a CBS, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que el presidente Donald Trump y él no compartían los mismos valores. Tillerson agregó que Trump se cansó de que fuera él quien le dijera lo que no podía hacer. El mandatario usó las redes para responder y dijo que el ex secretario de Estado no tenía la capacidad necesaria y que era tan tonto como una roca.