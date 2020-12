5 cosas: Trump, el presidente «más rebelde y proscrito» de Estados Unidos, según Rouhani

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, tuvo fuerte palabras contra el presidente Donald Trump. En un discurso, el mandatario calificó a Trump como el presidente «más rebelde y proscrito» de Estados Unidos y añadió que, aunque no están contentos por la llegada de Joe Biden a la presidencia, se alegran por la salida de Trump. En Corea del Sur, las autoridades alertan sobre un posible confinamiento conforme las infecciones de covid-19 siguen en aumento. Este sería el primer confinamiento del país asiático desde que inició la pandemia. Costa Rica autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y Biontech contra el covid-19. Aunque todavía no hay fecha exacta para la llegada de las dosis al país, el presidente Carlos Alvarado dijo que el contrato con la farmacéutica garantiza la cobertura de un millón y medio de personas. El actor Tom Cruise supuestamente regañó a los miembros del equipo de la película «Misión Imposible 7» por violar las normas de distanciamiento físico, así lo aseguró el medio británico The Sun, citando una grabación tomada en el set.