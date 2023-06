Análisis | Fallo de la Corte Suprema, ¿el principio de una cadena de prohibiciones contra minorías?

La Corte Suprema de EE.UU. realizó un polémico fallo sobre las restricciones a personas de la comunidad LGBTQ. Por 6 votos a 3, la Suprema Corte respaldo a una diseñadora de sitios web que por sus creencias religiosas no quiere hacer sitios de bodas para parejas del mismo sexo. Al explicar su fallo, el magistrado Neil Gorsuch dijo que en este caso particular, "el estado de Colorado no sólo busca asegurar la venta de bienes o servicios en igualdad de condiciones, sino usar la ley para obligar a un individuo a crear un discurso en el que no cree". Quienes rechazan el fallo, apuntan a que la Corte Suprema permite que persista la discriminacion disfrazada de libertad religiosa, en perjuicio de la comunidad LGBTQ. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, hace una análisis de las posibles repercusiones de este y otros controvertidos fallos recientes de la Corte.