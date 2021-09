Sí hay una baja probabilidad de que temblores ocurran el mismo día de diferente año, dice sismólogo

El sismólogo Víctor Cruz Atienza, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que sí hay una baja probabilidad de que dos temblores ocurran el mismo día de diferente año, como en el caso de México, que ha vivido sismos los días 7 y 19 de septiembre. No obstante, Cruz aclara que la recurrencia de temblores fuertes en el país en esos días es una coincidencia notable, ya que científicamente no hay una razón particular.