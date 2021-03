CNN conversó con Arnaldo Richards, uno de los propietarios del restaurante Picos en Houston, Texas, negocio que recientemente recibió comentarios desagradables por pedir a sus clientes que usen cubrebocas, a pesar de que la legislación estatal ya no lo hace obligatorio. Entre los comentarios que el hombre dice haber recibido se encuentran el de amenazar con llamar a las autoridades migratorias para que procedieran en contra de Richards y su personal. El restaurantero explica que algunos de estos comentarios fueron en tono racista por tratarse de un local que sirve comida mexicana, ya que, según él, de haber sido un establecimiento de comida italiana o francesa, esas expresiones no se habrían dado. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no hizo comentarios sobre si recibió o no reportes de clientes quejándose del restaurante Picos.