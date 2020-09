El profesor de la Universidad de Harvard Adolfo Chiri dice que la fortuna de Donald Trump no es tan grande como parece. El economista asegura que el presidente de EE.UU. lleva una vida opulenta y de lujo que puede no corresponder con su actual fortuna. Chiri agrega que la estrategia del mandatario para pagar pocos impuestos es frecuentemente utilizada por muchas empresas. LEE: Nueve conclusiones del reporte sobre los impuestos y negocios de Trump, publicado por The New York Times