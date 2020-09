Donald Trump no pagó impuestos sobre la renta por muchos años, según The New York Times

Un explosivo informe publicado, el domingo, por The New York Times indica que el presidente de Estados Unidos no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los 15 años posteriores al 2000, y que en el año en que ganó la Presidencia solo pagó solo US$ 750 por impuestos federales sobre la renta, según la versión del diario. The New York Times asegura que ya en la Presidencia -en el primer año en la Casa Blanca-, Trump pagó la misma cantidad. El mandatario negó el contenido del informe del periódico y lo calificó como «noticia falsa».