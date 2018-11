El presidente Donald Trump sancionó una proclama en la que modifica por 90 días el beneficio de asilo en la frontera, para quienes ingresan ilegalmente a Estados Unidos. John Amaya, abogado de inmigración y director de la firma Amaya Legal Strategies PLLC, habló sobre el impacto de la proclama que firmó el mandatario y las protecciones que existen: "Si vienes por el río o por el desierto y te presentas ante una patrulla fronteriza, lo que el presidente está diciendo es que no vas a poder pedir asilo; pero eso no quiere decir que no puedes pedir otras dos protecciones que todavía existen".