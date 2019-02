“No puedo estar en el concierto, que me encantaría. Obviamente voy a donar. Estaré en la forma que puedo, que no será encima del escenario cantando, pero sí estaré presente”, dijo la cantante española Ana Torroja al lamentar no poder ser parte del talento que se presentará en el Venezuela Aid Live en Cúcuta. Torroja explica que sus compromisos de promoción de su nuevo material le impiden viajar a Colombia pero dice que compartirá en redes sociales la información para hacer donaciones al evento.