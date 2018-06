El Observatorio Electoral Venezolano concluyó que las elecciones del 20 de mayo en Venezuela "no son libres ni imparciales" y denuncia al menos 10 irregularidades que mancharon la legitimidad de este proceso electoral. CNN no puede confirmar estas denuncias de forma independiente y el CNE no ha contestado nuestras llamadas. Lo que sí hemos podido confirmar son las cifras de la economía venezolana que podrían explicar la decepción del votante en estos comicios.