Los venezolanos más pobres le temen al hambre, no al covid-19

En los vecindarios más pobres de Venezuela apenas logran sobrevivir, ya que el coronavirus obligó a cerrar la economía con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Aquí trabajar desde casa no es una opción, no hay desinfectante de manos ni saneamiento básico y muy pocas mascarillas. El covid-19 no es su principal preocupación. El hambre lo es. Algunos intentan llenar los vacíos que el gobierno no quiere y Isa Soares de CNN acompaña a los trabajadores de las ONG mientras entregan alimentos y otros bienes esenciales a Petare, la llamada «favela» más grande de América Latina. Todo cuenta, pero a pesar de su esfuerzo, sigue siendo solo una gota en el océano.