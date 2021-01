El profesor Avi Loeb es uno de los principales astrónomos de Harvard. En su reciente obra «Extraterrestrial: The First Signo of Intelligent Life Beyond Earth» expone una controvertida teoría sobre el origen del objeto interestelar Omuamua descubierto en 2017. ¿Por qué sostiene que existe la vida alienígena? Aquí te contamos los detalles.