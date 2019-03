5 cosas que debes saber este 12 de marzo: Estado de emergencia en Venezuela, días claves para el brexit y el debate sobre el Boeing 737 MAX 8

La declaratoria de un estado nacional de emergencia en Venezuela permite a la Asamblea Nacional, entre otras cosas, buscar cooperación internacional o intervención extranjera. Además, los eventos de esta semana podrían provocar un retraso en el calendario del brexit. Por último, Tesla subirá los precios de sus vehículos después de dar marcha atrás al cierre de sus tiendas. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. El presupuesto de Trump 2020 proyecta grandes déficits

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó este lunes un proyecto de presupuesto para el año fiscal 2020 a la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que recorta el gasto en muchos ámbitos, pero aún no se proyecta que el déficit fiscal se equilibre durante 15 años, incluso con previsiones ambiciosas de crecimiento económico.

Los observadores sostienen que la propuesta presupuestaria, que asciende a 4,7 billones de dólares, no tiene oportunidad alguna de prosperar en el Congreso, pero se presenta como una declaración de las prioridades del presidente, tanto para recortar gastos como para establecer prioridades de inversión. Por ejemplo, el plan de Trump contempla 8.600 millones de dólares para el muro entre EE. UU. y México, propone recortes de gastos no relacionados con defensa y de hecho pide un aumento continuo del gasto en ese rubro.

2. ¿Qué puede ocurrir con Venezuela en estado de emergencia?

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la solicitud de Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino, y declaró un estado nacional de emergencia, a partir de este lunes y por 30 días –y puede extenderse otros 30 días–. El decreto es la respuesta del órgano dominado por la oposición a los apagones generalizados y permite a la Asamblea buscar cooperación internacional o incluso la intervención extranjera.

Entre otras cosas, bajo esta declaratoria: la Fuerza Armada Nacional podría proteger instalaciones y equipo de CORPOELEC, la Corporación Eléctrica Nacional, los integrantes de seguridad ciudadana podrían evitar bloqueos, los funcionarios del sector público podrían cooperar con el sector privado, la administración pública podría establecer horarios que se adapten a la situación, las autoridades administrativas establecerían métodos de ahorro de combustible y se podría suspender de manera inmediata el suministro de crudo a Cuba.

En entrevista con Patrick Oppmann, enviado especial de CNN a Caracas, Guaidó declaró que la medida podría incluir la intervención militar de Estados Unidos. Por su parte el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuiteó este lunes prometiendo que “la batalla por la liberación eléctrica” se ganará con amor, resistencia y trabajo intenso.

3. Boeing 737 MAX 8 de varios países se quedan en tierra

Aerolíneas de varios países suspendieron el uso del nuevo avión Boeing 737 MAX 8 debido a preocupaciones de seguridad, después de que un avión del mismo modelo de la empresa Ethiopian Airlines se estrellara el domingo, poco después del despegue, y provocara la muerte a sus 157 ocupantes. No obstante, otras aerolíneas siguen volando estos aparatos.

Mientras las investigaciones sobre la tragedia seguían su curso, la Administración de Aviación Civil de China dijo en un comunicado que todos los aviones Boeing 737 MAX 8 del país estarían fuera de servicio hasta las 6 p.m. del lunes, debido a su principio de “cero tolerancia con los riesgos de seguridad”. Recordemos que otro Boeing 737 MAX 8 de Lion Air cayó sobre el mar de Java a finales de octubre, matando a las 189 personas que viajaban a bordo.

4. Semana decisiva para el brexit, con Theresa May en la balanza

Varios acontecimientos podrían provocar un retraso en el calendario del brexit. Hay quienes, incluso en el círculo de la primera ministra británica, Theresa May, ahora esperan que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se postergue más allá del 29 de marzo. Para ella, lo que suceda esta semana, incluida una votación, decidirá su propio futuro. May ha dicho que se retirará antes de las próximas elecciones generales, en 2022, pero hay presión dentro de su propio partido conservador para que renuncie dentro de las próximas semanas, si no puede entregar el plan del brexit a tiempo.

5. ¿Corre peligro la paz en Colombia?

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que objetará seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), situación que requerirá que vuelva al Congreso y sea debatida nuevamente. Según Duque, la legislación actual “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar a las víctimas”, y tampoco determina el alcance de la competencia del Alto Comisionado para la Paz “para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se someten a un proceso de paz”, entre otras objeciones. Pero muchos creen que esto le hará daño a la paz, como apunta el Consejo Político Nacional del Partido FARC, que rechazó el pronunciamiento de Duque y dijo que el mandatario está incumpliendo los acuerdos de paz. Conoce aquí otras reacciones y opiniones al respecto.

A la hora del café

Tesla subirá precios después de dar marcha atrás a cierre de tiendas

El fabricante de autos eléctricos dijo en un comunicado que los precios para la mayoría de los modelos en todo el mundo subirían aproximadamente un 3% después de que decidió “mantener significativamente más tiendas abiertas de lo que se anunció anteriormente”.

El regreso de Zidane al Madrid

Zinédine Zidane regresará a ser entrenador del club español Real Madrid, después de que Santiago Solari fuera despedido del puesto, en medio de una de las mayores crisis del equipo merengue bajo la presidencia de Florentino Pérez.

Mujer atacada por jaguar se disculpa con el zoo

En Arizona, una mujer cruzó una barrera de seguridad para obtener una foto y fue atacada, tuiteó el zoológico, citando a testigos. La víctima volvió para disculparse y reconoció su responsabilidad, según portavoz del zoo.

Justin Bieber: “recen por mí”

El cantante canadiense ha sido abierto sobre su lucha contra la depresión. En Instagram habló sobre el difícil momento que está atravesando.

El perro conservacionista

Train, un retriever de Chesapeake, olfatea las heces de animales salvajes esquivos como los jaguares y los leopardos tigres, en nombre de la conservación en Argentina.

La cifra del día

Más de 2.000

El número de personas en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que se encuentran en cuarentena, en medio de un brote de paperas y otras enfermedades.

La cita del día

“Cuba es la verdadera potencia imperialista en Venezuela”.

El secretario de estado de EE.UU., Mike Pompeo, responsabilizó a Cuba por la crisis sociopolítica que vive actualmente Venezuela. Pompeo señaló también a Rusia por vetar una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el tema de Venezuela y por su apoyo económico y de armamento al Gobierno de Nicolás Maduro.

Y para terminar…

Jean-Claude Van Damme: tan flexible como en los viejos tiempos

En su más reciente película, titulada “We Die Young”, el actor belga interpreta a un veterano de la guerra en Afganistán y para demostrar que su flexibilidad y rapidez siguen intactas, Van Damme hace una demostración de sus habilidades a Juan Carlos Arciniegas.