La falta de coordinación formal entre agencias de la administración Trump deja a los empleados confundidos

(CNN) — La falta de procesos formales de la administración de Trump para coordinar con las agencias antes del lanzamiento de las decretos, y otras decisiones políticas importantes, deja en la oscuridad a algunos funcionarios de carrera y alto nivel, informaron fuentes a CNN.

La semana pasada, el presidente Donald Trump sorprendió de la nada a los funcionarios del Estado y del Departamento de Seguridad Nacional al retirar la ayuda de tres países de América Central. Además, los funcionarios de la administración se quedaron confundidos después de que el presidente una vez más amenazó con cerrar la frontera con México. Muchos de los funcionarios a cargo de implementar la acción se quedaron viendo el historial de tuits de Trump en busca de pistas sobre lo que podría hacer.

Y ahora, el presidente está echando atrás su promesa pública de que los republicanos implementen un reemplazo al programa de atención médica después de que los senadores republicanos le pidieran que esperara hasta después de las elecciones de 2020.

En administraciones anteriores, las agencias gubernamentales como la Oficina de Administración y Presupuesto o el Consejo de Seguridad Nacional normalmente liderarían procesos interinstitucionales formales para iniciativas importantes que involucran múltiples departamentos de gabinete: políticas de coordinación, proyectos importantes, decretos y anuncios formales para garantizar una implementación tranquila. Pero la Casa Blanca de Trump, en cambio, ha defendido los procesos interinstitucionales solo esporádicamente, dicen funcionarios que están y han estado en la administración.

Las fuentes ahora describen el proceso como más ad hoc que un proceso formal organizado, y en lugar de eso, los funcionarios de la Oficina del Abogado de la Casa Blanca y la oficina del Secretario del Personal lo llevan a cabo en la Casa Blanca.

Una versión de este proceso se puso en marcha al inicio de la administración de Trump y estaba destinada a suplantar el proceso que la Oficina de Administración y Presupuesto emprendió anteriormente, según las fuentes.

Parte del desafío para los funcionarios de la administración ahora son también los tuits impulsivos por parte del presidente acerca de las grandes decisiones políticas, lo que permite a los funcionarios lidiar con las consecuencias en el interior desde un punto de vista público y no en el frente, que es lo que sucedería durante una revisión interinstitucional tradicional.

Erica Newland, exfuncionaria del Departamento de Justicia, que ahora se encuentra en una organización sin fines de lucro llamada Protect Democracy, dijo a CNN que la falta de coordinación formal de la agencia por parte de la administración puede llevar a descuidos.

“Eso pone a las oficinas involucradas en la revisión de las acciones propuestas en una posición incómoda al tratar de recopilar hechos y otra información por sí mismos, y eso los pone en evidencia”, dijo.

Pero un funcionario de la Casa Blanca rechazó la idea de que este personal estaría en una posición incómoda, diciendo que la única diferencia es un nuevo proceso interinstitucional administrado por la Casa Blanca en lugar de la Oficina de Administración y Presupuesto.

El secretario general adjunto de la Casa Blanca, Chris Liddell, administra un proceso de políticas en coordinación con el secretario general interino, Mick Mulvaney, y la oficina del secretario de personal coordina el texto de cualquier orden ejecutiva que surja de ese proceso, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Mientras que las agencias pueden no estar empleando a funcionarios de carrera tanto como solían hacerlo, no hay secretario general que no sepa sobre los cambios en las políticas, agregó el funcionario. Pero la información recopilada por los organismos de control del gobierno interno y el testimonio del Congreso, sin embargo, sugiere que varios jefes de agencias fueron sorprendidos por los edictos de la Casa Blanca.

Política de tolerancia cero

Durante el reciente testimonio en el Congreso, Nielsen dijo a los legisladores que si bien discutía la “tolerancia cero” con el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions, ella no sabía que iba a anunciarla hasta el día en que lo hizo.

De manera similar, en una audiencia reciente, Jonathan White, el comandante del Cuerpo de Comisionados del Servicio de Salud Pública de los EE. UU., dijo a los legisladores que había expresado su preocupación, a tres personas encargadas del tema por parte de Trump, sobre la separación de las familias detenidas en la frontera de EE. UU. antes de que se anunciara la política de inmigración.

A lo largo de la audiencia, White dijo varias veces que, según su conocimiento, nadie en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluido el secretario Alex Azar, sabía que la política de tolerancia cero iba a suceder.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno también publicó un informe el otoño pasado, en el que se encontró que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no planearon las separaciones familiares que resultaron de la política de tolerancia cero, porque no tenían una advertencia previa.

“Según los funcionarios de DHS y HHS que entrevistamos, los departamentos no tomaron medidas específicas antes de la nota de abril de 2018 para planificar la separación de padres e hijos o el posible aumento en el número de niños que serían remitidos (Oficina de Reasentamiento de Refugiados)”, según el informe.

“Los funcionarios del DHS y del HHS nos informaron que las agencias no tomaron medidas de planificación específicas porque no recibieron una notificación previa de la nota de abril de 2018 del Procurador General. Específicamente, (Servicio Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU.), (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y los funcionarios (de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados) que entrevistamos, afirmaron que tuvieron conocimiento del memorándum de abril de 2018 cuando se anunció públicamente”, dice el informe.

El informe también indica que los líderes del Departamento de Salud y Servicios Humanos aconsejaron a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que no participara en la planificación de un aumento continuo de los niños separados, cuando la oficina observó un aumento de niños separados a su cargo meses antes de la publicación del memorando sobre la tolerancia cero.

Prohibición de viajar

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional también fueron dejados luchando después de que el presidente emitió su prohibición de viajar en 2017.

Según un informe general del inspector del Departamento de Seguridad Nacional, el departamento “fue sorprendido en gran parte” cuando se firmó la prohibición de viajes, con el entonces secretario John Kelly habiendo visto solo dos borradores en los días previos a la liberación.

El inspector general dijo que el Servicio Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. “prácticamente no tenía aviso previo” de la orden ejecutiva, cuándo entraría en vigencia y qué contendría. El departamento tampoco “tuvo la oportunidad de proporcionar aportes de expertos” en la redacción de la prohibición, y “(no) se desarrollaron políticas, procedimientos y orientación en el campo”.

La prohibición entró en vigencia mientras los viajeros se encontraban en el aire con destino a EE. UU., algo que exigía una política de “tiempo real” improvisada por los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Estado, concluyó el informe.

Tammy Kupperman, Priscilla Alvarez, Geneva Sands, Greg Wallace y David Shortell, de CNN, contribuyeron a este informe.