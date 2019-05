López Obrador: “… No sé por qué se excitan”

(Crédito: PEDRO PARDO/AFP/Getty Images)

Nota del editor: Camilo Egaña es el conductor de Camilo. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor.

(CNN Español) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le hizo una nueva ofrenda al nacionalismo ramplón, durante su visita a la refinería de Salamanca, en Guanajuato.

“México se fundó hace más de 10.000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en México había universidades y había imprenta”.

Y cuando este lunes, tras haber generado una buena cantidad de críticas y burlas, se le preguntó a Lopez Obrador por lo que dejó dicho, el mandatario explicó que “es un tema de antropología”. Y que, si bien la frase de los búfalos en Nueva York no fue muy feliz —él mismo dijo que no le había gustado— citó a dos escritores notables de México y reiteró la importancia de la cultura mexicana, algo que nadie, ni siquiera sus adversarios, se atreven a cuestionar porque es un hecho y además, un hecho maravilloso. Y remató, ligeramente desafiante: “… no sé por qué se excitan”.

En el ensayo “Nuestra América” de 1891, José Martí, el gran pensador cubano, arremetía contra el chovinismo en estos términos: “Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo, que van por el aire dormido engullendo mundos”.

¿Pero quién lee a Martí en estos tiempos de regionalismos exacerbados?