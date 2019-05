¿Son suficientes 2 millones de dólares para sentirse rico?

(CNN) — ¿Cuánto dinero necesita una persona para sentirse rica?

Una encuesta reciente de Charles Schwab reveló que un patrimonio neto de 2,27 millones de dólares sería suficiente. ¿Pero realmente puedes ponerle un número?

Para muchas personas, ser rico significa ser financieramente independiente y no tener que trabajar para vivir, dice Bradley Nelson, de Lyon Park Advisors. Agrega que una familia con un patrimonio neto de 2,27 millones de dólares fácilmente podría ser rica.

Si esa familia gastara un conservador 3% de sus activos cada año, tendrían 68.100 dólares al año para vivir. Eso es más que el ingreso familiar promedio en Estados Unidos (61.000), sin siquiera tener que trabajar.

LEE: Ya era un día de orgullo para estos nuevos graduados universitarios. Entonces, un multimillonario les dijo que estaba pagando sus préstamos estudiantiles.

Pero eso no sería suficiente para algunas personas. Y para otros, la riqueza no es un concepto financiero en absoluto.

Es por eso que encontrar lo que te hace sentir rico requiere una estrategia en lugar de un solo número específico, dice Nelson.

“Conozco personas que ganan de 250.000 a 500.000 y se sienten pobres, y otras personas que ganan 70.000 y se sienten ricas”, dice Tara Unverzagt, una planificadora financiera certificada.

Señala que las investigaciones que muestran un ingreso de alrededor de 70.000 dólares son óptimas para el bienestar emocional, y 95.000 dólares son ideales para sentirse positivo con respecto a su vida, incluido el cumplimiento de objetivos a largo plazo y las comparaciones inevitables con todos los que conoce.

“Pero para la mayoría de las personas, cuando llegan a 2,27 millones de dólares, si sus amigos tienen más, no se sentirán ‘ricas'”, dice ella. “Y hoy, con tantos multimillonarios, muchos sienten que tener algunos millones no es nada, y hasta cierto punto, eso es cierto”.

¿2,27 millones de dólares? ‘Ni siquiera cerca’

Matt Doran es un administrador de patrimonio en St. Louis con un patrimonio neto personal de “más de 5 millones de dólares, pero menos de 20 millones”. Sin embargo, no está fijo en un número y no tiene intenciones de disminuir la velocidad.

Trabaja con clientes que valen más de 2 millones de dólares y dice: “no se sienten ricos y yo tampoco”.

Para Doran, el impulso de continuar ganando dinero y aumentando sus activos fortalece la seguridad de su familia y le permite respaldar las cosas que le dan sentido a su vida: las personas, los lugares y las causas que ama.

“Y 2,27 millones no me llevan allí”, dice. “Ni siquiera cerca”.

MIRA: De conserje a millonario, seguirá en su trabajo

Doran dice que él, su esposa y su hija gastan en cosas típicas de las familias en su nivel de ingresos. Por ejemplo, tienen una casa en el lago en Michigan, con un barco.

“Nuestros gastos son realmente sobre el estilo de vida. Aunque no somos demasiado extravagantes en nuestra opinión, conducimos buenos autos, viajamos con frecuencia y ayudamos a otros con regularidad”, dice. “Nosotros, como muchos otros, nos encontramos gastando en experiencias más que en cosas porque enriquecen nuestras vidas y relaciones”.

En su opinión, el propósito de crear riqueza es generar más ingresos. Y mientras más ingresos obtenga, más opciones, flexibilidad y oportunidades tendrá.

“Cuando alguien tiene recursos financieros en una cantidad sustancial, tiene opciones que no tenía antes”, dice. “Cómo trabajar, cuándo trabajar, qué trabajo seguir, dónde vivir. Cómo gastar su tiempo”.

El millonario reacio

Russ Ford se considera rico, pero le ha costado decirlo sin sentirse culpable.

Ford tenía 21 años cuando heredó 2 millones de dólares de su abuelo.

“Obtuve un millón gratis y claro que pude tomarlo e irme a Las Vegas”, dijo. Había otro millón en fideicomisos. Eso es además del dinero que probablemente vendrá a través de sus padres.

“Me siento rico”, dice, “pero en la sociedad de hoy, me siento culpable por eso. He trabajado para entender la oportunidad de hacerlo bien”.

LEE: De ‘millennial’ a millonario… en 5 pasos

Pero para una persona joven con siete cifras, esa cantidad de dinero puede evaporarse mucho más rápido de lo que la gente piensa, dice Ford. “Sentirse rico puede llevarte a muchas tentaciones. Te sientes rico cuando no tienes que pensar en el dinero. En el momento en que no lo piensas, puedes meterte en muchos problemas”.

Después de la universidad se convirtió en planificador financiero, se casó y tuvo un hijo. Ford dice que al principio, su riqueza heredada causó mucha presión y estrés.

“La presión viene de tener el dinero y sentir que no puedo defraudar a mi abuelo y no puedo defraudar a mi hijo”, dice. “Estaba sintiendo mucha presión por parte de la cultura que me rodeaba para mantenerme al día con los Jones y convertirme en un padre magnificado y todo eso. El dinero definitivamente me ha puesto más ansioso”.

Aprecia lo que tiene, pero no está interesado en acumular más dinero.

“Sé que buscar más no me hará más feliz”, dice.

En última instancia, el dinero que causó su ansiedad lo ayudó mucho, tanto a él como a su esposa cuando experimentó una pérdida de ingresos debido a su salud. Ayuda a su familia a tener más de lo que valoran más: tiempo juntos.

“El dinero ciertamente nos da más de eso”, dice Ford. “Nos da la seguridad de que tendremos más de eso en el futuro y sentirnos seguros en eso me hace sentir rico.