‘Joker’ tiene un gran segundo fin de semana en la taquilla

(CNN Business) — Un payaso psicótico derrotó a la familia Addams y dos Will Smiths en la taquilla este fin de semana.

“Joker”, la espantosa película de clasificación R sobre los orígenes del villano de Batman, tuvo un gran segundo fin de semana encabezando la taquilla con un estimado de 55 millones de dólares en América del Norte.

La película, protagonizada por Joaquin Phoenix interpretando a un hombre problemático que se convierte en un payaso asesino, rompió récords el pasado fin de semana cuando se estrenó alcanzando 96 millones de dólares, el récord del debut más taquillero en la historia de octubre.

La controvertida representación de la película sobre la violencia no impidió que el público la viera durante su fin de semana de estreno, y parece que el rumor no ha desaparecido.

La película de Warner Bros., que al igual que CNN es propiedad de WarnerMedia, perdió solo el 43% de su récord el pasado fin de semana. Eso es muy impresionante, especialmente para una película de cómic. Por ejemplo, “Batman v Superman: Dawn of Justice” de 2016 cayó aproximadamente un 70% en su segundo fin de semana, mientras que “Logan”, otra película de cómic con clasificación R, cayó aproximadamente un 57% en su segundo fin de semana en la taquilla, según Comscore.

“Joker” ha ganado 543 millones de dólares a nivel mundial hasta el momento, y podría seguir ganando impulso a medida que Hollywood que se acerca a la temporada de premios. La película ganó el primer premio del Festival de Cine de Venecia y los críticos se han entusiasmado con la actuación de Joaquin Phoenix, lo que ha llevado a la charla de los Oscar.

“Esta segunda retención de fin de semana indica más que solo el hecho de que los fanáticos de los cómics están apareciendo”, dijo a CNN Business Shawn Robbins, analista jefe de Boxoffice.com. “Es una película con múltiples elementos creativos que resuenan con aquellos que anhelan una película más arenosa y totalmente basada en personajes ambientada en un mundo de cómics”.

En segundo lugar estaba “La familia Addams” de MGM. La película animada basada en el icónico programa de televisión ganó aproximadamente 30 millones de dólares a nivel nacional este fin de semana.

Completando los tres primeros estuvo “Hombre Géminis” de Paramount. La película de acción, que tiene a Will Smith asumiendo una versión más joven digitalmente envejecida de sí mismo, generó un estimado de 20,5 millones de dólares en América del Norte. La película, del director ganador del Oscar Ang Lee, llegó con un presupuesto de aproximadamente 140 millones de dólares.

La taquilla nacional ha bajado aproximadamente un 5% en comparación con el año pasado, a pesar de la ganancia inesperada de “Joker”.

Habrá más éxitos en el camino, sin embargo, cuando películas como “Frozen 2”, “Jumanji: The Next Level” y el capítulo final de la saga Skywalker, “Star Wars: The Rise of the Skywalker” lleguen a los cines los próximos meses.