‘Joker’ rompe récords de taquilla a pesar de su controvertida representación de la violencia

Nueva York (CNN Business) — La película “Joker” rompió récords de taquilla este fin de semana, incluso cuando su controvertida representación de la violencia puso ansiosos a algunos posibles espectadores.

La producción de Warner Bros. sobre los orígenes del enloquecido enemigo de Batman generó un estimado de 93,5 millones de dólares de taquilla en en Norteamérica este fin de semana. Eso convierte a “Joker” en la apertura más taquillera de la historia de octubre. La película rompió el récord de “Venom” de Sony Pictures, que ganó 80 millones de dólares en octubre pasado.

“Joker” es la mayor apertura de Warner Bros. este año, así como una de las mayores aperturas para una película con clasificación R. Ganó 234 millones de dólares en todo el mundo.

La película, que proviene de la lucrativa marca DC Entertainment, de Warner Bros., ha sido una de las películas más comentadas del año. Está protagonizada por Joaquin Phoenix como Joker, un hombre problemático que se convierte en un asesino.

La violencia indiscriminada del payaso asesino ha puesto nerviosos a los críticos y las autoridades.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional advirtieron a las fuerzas del orden antes del estreno de la película el jueves por la noche sobre una serie de amenazas a los espectadores que fueron publicadas en línea. Algunas de las amenazas exigían tiroteos masivos en las presentaciones de “Joker”. Warner Bros., que al igual que CNN es propiedad de WarnerMedia, ha dicho que la película no es “un respaldo a la violencia del mundo real de ningún tipo”.

“Warner Bros. cree que una de las funciones de la narración de cuentos es provocar conversaciones difíciles sobre temas complejos”, dijo un comunicado del estudio el mes pasado. “No es la intención de la película, los cineastas o el estudio presentar a este personaje como un héroe”.

La reacción violenta contra “Joker” no impidió que el público se dirigiera a los cines en números récord para verlo.

“Creo que la controversia lo ayudó este fin de semana”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore. “Se convirtió en un fenómeno cultural. Toda la conversación sobre la película lo convirtió en un evento imperdible”.

La película, que tiene un puntaje del 69% en el sitio de revisión Rotten Tomatoes, ha recibido algunos elogios de la crítica. Ganó el primer premio del Festival de Cine de Venecia y los críticos elogiaron la actuación de Joaquin Phoenix, lo que ha llevado a los debates sobre posibles nominados de los Oscar. La reacción del público fue mayormente positiva con la película obteniendo un Cinemascore de B+.

El desempeño récord de taquilla de “Joker” es una gran noticia para Hollywood, que podría lanzar más éxitos a medida que avanza el año.

La taquilla nacional ha disminuido aproximadamente un 5% en comparación con el año pasado, pero todavía hay muchos éxitos de taquilla potenciales en el calendario. Además de “Joker”, películas como “Frozen 2”, “Jumanji: The Next Level”, “Cats” y el capítulo final de la saga Skywalker, “Star Wars: The Rise of the Skywalker”, serán estrenadas en los próximos meses.