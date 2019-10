De orígenes humildes y líder de la lucha contra la corrupción en Colombia: así es Claudia López, la primera alcaldesa de Bogotá

(CNN Español) — Claudia Nayibe López Hernández es la hija de una maestra y un hombre humilde, creció en varios barrios de clase pobre de Bogotá, es la mayor de seis hermanos, estudió gracias a créditos educativos y becas, y tras una exitosa carrera como investigadora y periodista. Y ahora fue elegida como la primera alcaldesa de la capital de Colombia.

Claudia López (1970) es lesbiana, tiene una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia en Nueva York de la Universidad de Nueva York, que estudió gracias a una beca, y recientemente obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Northwestern. También ha liderado durante años la lucha contra la corrupción en Colombia y se convirtió este domingo en la primera mujer en ser elegida alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia después de la Presidencia.

Hoy es el día de las niñas, de los jóvenes, de las mujeres, de las familias hechas a pulso como la suya y la mía! De los que somos mayoría y hoy haremos historia porque escogimos lo que nos une! Vamos a ganar! Gracias Bogotá! #ClaudiaNuestraAlcaldesa🌻pic.twitter.com/JB7dSJZ5xZ — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 27, 2019

Aunque algunas mujeres ya habían gobernado Bogotá por nombramiento, López logró que más de 1,1 millones de bogotanos eligieran a una mujer en las urnas este domingo. En su lista de promesas están mejorar la seguridad en la capital del país, mejorar la movilidad de la ciudad completando la primera línea del Metro, el impulso a la educación gratuita de calidad y la cultura ciudadana.

Sus inicios

La historia política de López inició a sus 18 años, a finales de la década de 1980, una época sangrienta donde la violencia del narcotráfico tenía sometido al país.

“En 1990 yo iba a votar por primera vez y mataron a mis tres candidatos: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo”, dijo López en una entrevista en la que contó que fue así que se vinculó al movimiento de la Séptima papeleta, una iniciativa estudiantil que buscaba impulsar la Asamblea Nacional Constituyente que dio como resultado la Constitución de 1991.

Cuando promovimos 7ma.papeleta parecía imposible lograr Constitución91, como este año desarmar las Farc. También derrotaremos la corrupción! pic.twitter.com/V9FzNtam5K — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 4, 2017

Aunque la política le corría por la sangre, cuando joven se ganó una beca para estudiar medicina en Polonia, pero un acontecimiento mundial le cambió el rumbo.

“Me gané la beca a Polonia. Tenía todo. Estaba a dos semanas de irme, se cayó el muro de Berlín, se cayó el Gobierno de Polonia”, le dijo a Revista Semana en 2018.

Su sueño de irse a estudiar medicina quedó aplazado, quizá para siempre. Pero tomó un nuevo rumbo: estudiar Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en una universidad de Bogotá, donde accedió gracias a un préstamo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), una opción muy recurrente entre jóvenes que quieren acceder a educación superior, pero no tienen cómo financiar sus estudios.

Años más tarde, López se fue a estudiar inglés a Estados Unidos. Allí hizo una maestría en Administración Pública y Política Urbana de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Gran parte de su vida la ha dedicado a ser investigadora y fue así como en 2004, a su llegada a Colombia, vio una escena escandalosa en la política colombiana: algunos congresistas aplaudiendo a tres jefes paramilitares —Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y alias Ernesto Báez— en pleno Congreso, según reportó la prensa local. La escena la impulsó a investigar cómo habían alcanzado sus cargos esos parlamentarios que aplaudían y destapó el escándalo de la Parapolítica, los nexos de paramilitares con políticos en el Congreso que buscaban “refundar la patria”, según dice su página web.

López escribió el libro “Y refundaron la Patria” en 2010, sobre las relaciones entre políticos y paramilitares, narcotraficante, guerrillas y bandas criminales.

López, “la gritona”

En los últimos años López ha tenido una movida carrera política. En 2014 se lanzó por primera vez a un cargo de elección popular y llegó al Senado con más de 81.000 votos, la votación más alta de su colectividad, el Partido Alianza Verde.

Algunos dicen que es “incisiva”, “irreverente”, “osada”, y otros, sus contradictores más acérrimos, la han tildado de “populista, guerrillera, loca”, pero ella se defiende diciendo que seguirá dando la lucha contra la corrupción.

“He sido directora de acción comunal, he sido investigadora, he sido periodista. He manejado miles de millones de pesos, ¿y todo lo que tienen que decir es que soy gritona? ¡Qué dicha!, ¿no?”, dijo a principios de este mes en una entrevista con Caracol Televisión.

“¡Ese es el gran defecto que me encontraron!”, dice. “Yo no robo, yo gobierno bien, yo lidero, yo produzco resultados, pero grito”, agrega riéndose.

Para López, la “caricaturización” que han hecho de ella tiene que ver con que es mujer y está en una sociedad en la que a las mujeres las prefieren “sumisas y calladitas”, pero ella insiste en que contra la corrupción no la podrán callar.

En 2018, la hoy alcaldesa electa y su pareja impulsaron una consulta anticorrupción que buscaba endurecer las leyes contra los corruptos, que sobrepasó los 11,6 millones de votos, pero no logró el umbral para ser convertida en ley. En 2018 fue candidata a la vicepresidencia con Sergio Fajardo, pero tampoco lograron la victoria. Obtuvieron el 23,74% de los votos.

Un año más tarde, en 2019, tras una larga campaña, López logró vencer a otros tres adversarios políticos que no pudieron superar su cuantiosa votación: más del 35% de los votos en la capital del país.

Celebrando su esperada victoria, López dejó una imagen para la historia: un beso con su pareja, la senadora Angélica Lozano, una escena que molestó a los sectores más conservadores del país, pero que evidenció una realidad cambiante en la ciudad más importante de Colombia.

Así fue la celebración de Claudia López con Angélica Lozano tras ganar la alcaldía https://t.co/HplrdHvw4P pic.twitter.com/FNGHQNeKdq — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) October 28, 2019

Claudia López gobernará Bogotá entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.