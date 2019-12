Trump está mucho más cerca del juicio político

(CNN) — Artículos de juicio político — La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, puso a la Cámara mucho más cerca de proceder con el juicio político este jueves, cuando ordenó oficialmente a la Comisión Judicial que redactara artículos de juicio político. (Como si la Cámara no estuviera ya lista para hacerlo…).

Pero su anuncio casi garantiza que el presidente Donald Trump será acusado. Esto ocurrirá, gente.

Trump acoge la pelea — En lugar de tratar de evitar el juicio político, el presidente ahora da la bienvenida a una votación rápida para poder defenderse en un juicio posterior en el Senado, donde los republicanos son mayoría. Poco antes del anuncio de Pelosi, había tuiteado, “si me van a acusar, hágalo ahora, rápido”. Recuerda: la Casa Blanca trató de bloquear casi toda cooperación con la investigación de juicio político.

No más preguntas — Manu Raju de CNN le preguntó al líder de la mayoría Kevin McCarthy si alguna vez está bien que un presidente investigue a alguien como Joe Biden (un rival político interno). El republicano de California dijo algo acerca de que los demócratas siempre quisieron acusar a Trump, mencionó las advertencias de los Padres Fundadores y luego se alejó.

“Maldito mentiroso”– Biden, a quien los republicanos pueden intentar obligar a declarar en un juicio en el Senado, se enojó con un votante en New Hampton, Iowa, después de que el hombre lo desafió por la participación de su hijo en Burisma, una compañía de gas natural de Ucrania . “Eres un maldito mentiroso, hombre, eso no es cierto”, respondió Biden. “Y nadie ha dicho eso, nadie lo ha probado”. También desafió al hombre a un concurso de flexiones de pecho o coeficiente intelectual cuando el hombre desafió su edad y aptitud mental.

Este es un buen lugar para notar que el último escándalo que Trump tendrá en Ucrania sobre Biden, independientemente de si los hechos están del lado del exvicepresidente, es desconocido.

Más Mueller — Los demócratas parecen estar preparados para incluir elementos del informe sobre Rusia del ex fiscal especial Robert Mueller, que documentó la posible obstrucción de la justicia por parte de Trump, pero se le prohibió recomendar el enjuiciamiento para él. No hubo una masa crítica por acusar a Trump la primavera pasada después de la publicación del informe Mueller. Fue la llamada telefónica de Trump a Ucrania lo que amplificó el apoyo para acusar al presidente.

¿Hay votos en juego? — Al menos un republicano que no ha descartado votar por un juicio político basado en el comportamiento de Trump, el representante Francis Rooney de Florida, dijo que podría oponerse al juicio político por motivos de proceso, porque los demócratas se movieron demasiado rápido y no pasaron suficiente tiempo en tribunal tratando de obligar a más testimonio.

Lee esto: ¿es Nunes testigo o investigador? — Marshall Cohen de CNN escribe que la aparición del número de teléfono del representante Devin Nunes en el informe de juicio político de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y sus contactos con Rudy Giuliani y acusado (por diferentes razones) del asociado de Giuliani, Lev Parnas, ha creado un extraño triángulo. Nunes es tanto el principal defensor de Trump en la Comisión de Inteligencia como un posible testigo material de quid pro quo.

Esto no es política, esto no es personal, Pelosi dice: ‘No te metas conmigo’

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no odia a Trump. Afirmó que no está presionando su juicio político por razones políticas.

En cambio, dijo a los periodistas el jueves después de anunciar oficialmente que la Comisión Judicial de la Cámara comenzaría a redactar los artículos de juicio político, que se trata de proteger la Constitución del abuso de Trump. Y eso es.

Momentos clave de su conferencia de prensa:

‘No te metas conmigo’ sobre la cuestión de si odia a Trump

En un momento dramático, cuando Pelosi se iba, un periodista gritó para preguntarle si odiaba a Trump. La pregunta la detuvo en seco y se dio la vuelta para abordarla.

“Creo que este presidente es un cobarde cuando se trata de ayudar a nuestros hijos que temen la violencia armada”, dijo. “Creo que es cruel cuando no trata de ayudar a nuestros dreamers, de lo cual estamos muy orgullosos. Creo que niega la crisis climática. Sin embargo, se trata de las elecciones”.

“Esto”, dijo, golpeando con fuerza el podio, “se trata de la Constitución de Estados Unidos y los hechos que llevaron a la violación del presidente del juramento de su cargo. Y como católica, me molesta que uses la palabra ‘odio ‘en una oración que se dirige a mí. No odio a nadie”.

“Rezo por el presidente todo el tiempo”, dijo Pelosi. “Así que no te metas conmigo cuando se trata de palabras como esa”.

Se le preguntó si esto dividiría al país

“No nos alegramos mucho de esto. Es desgarrador. Pero el presidente no nos dio otra opción, así que no vamos a decir: ‘Bueno, nosotros… honraríamos nuestro juramento, pero, ¿pero qué? Él es quien está dividiendo al país en esto. Estamos honrando la Constitución de Estados Unidos”.

Se le preguntó si el juicio político a Trump conduciría a una reacción contra los demócratas

“Esto no tiene absolutamente nada que ver con política. No se trata de política, partidismo, demócratas y republicanos. Eso es totalmente insignificante. Se trata de la Constitución de Estados Unidos, el juramento del cargo que tomamos para proteger y defender la Constitución de todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Se trata de que el presidente no cumple su juramento. Así que no, no me preocupa”.

Acerca del tema de una reacción política adversa, aquí hay algunos hechos

La percepción popular es que una reacción al juicio político de Bill Clinton llevó a sus índices de aprobación más altos. Y eso es un hecho. Pero podría ser el hecho equivocado a considerar.

Trump sería el tercer presidente acusado. Para este ejercicio también contaremos a Richard Nixon, quien renunció antes de ser acusado.

Tanto Nixon como Clinton estaban en sus segundos periodos, por lo que no podían ir por la reelección. Andrew Johnson estaba en su primer mandato, pero había ascendido a la presidencia después de la muerte de Lincoln. Ya era un demócrata solitario en Washington. Ni siquiera obtuvo la nominación demócrata en 1868.

Pero observa qué partido ganó la siguiente elección presidencial después de cada esfuerzo de juicio político y verás que el partido que inició el ‘impeachment’ ganó cada vez.

Los republicanos ganaron en 2000 (George W. Bush) después de acusar a Clinton, un demócrata, en el 98.

Los demócratas ganaron en 1976 (Jimmy Carter) después de acusar a Nixon, un republicano, en el 74.

Los republicanos ganaron en 1868 (Ulysses S. Grant) después de acusar a Johnson en el 68.

Así que, sin duda, el argumento de Trump dice que la acusación unirá los republicanos. Pero no hay fundamento para la idea de que la acusación ayuda a alguien a ser reelegido porque no lo ha pasado.

Viene el juicio del Senado

Phil Mattingly tiene un artículo extremadamente informativo sobre qué esperar en un juicio del Senado. Hay muchos antecedentes allí y es una lectura obligada, pero la conclusión es que no sabemos exactamente qué esperar en un juicio en el Senado.

Algunos puntos clave:

Espera una defensa de la Casa Blanca

A diferencia de las audiencias de la Cámara, desempeñarán un papel importante.

Espera testimonio en vivo

A diferencia del juicio de Clinton en el Senado, parece que podría haber testimonio en vivo y en persona durante el juicio. ¿Llamarían los republicanos a los Biden? ¿Se sentaría el vicepresidente Mike Pence o el secretario de Estado Mike Pompeo? Hay muchas preguntas sobre esto.

Mattingly también ofrece estos antecedentes sobre cómo se están preparando los senadores (miembros del jurado de Trump):

* El senador John Kennedy dice que su personal elaboró un informe detallado sobre acusaciones pasadas y precedentes en los que está trabajando.

* El senador John Cornyn está haciendo algo similar: señaló a principios de esta semana que estaba revisando detalles del juicio político del presidente Andrew Johnson.

* Varios miembros del personal del Senado y algunos senadores me dijeron que están leyendo The Breach, el libro de Peter Baker sobre el juicio político contra Clinton.

* McConnell dijo que acaba de leer Impeachment: An American History, escrito por John Meacham, Baker, Timothy Naftali y Jeffrey Engel.

* Los clips de C-SPAN de 1999 se están pasando entre las oficinas, y las transcripciones del Registro del Congreso de los procedimientos de 1999 también se están leyendo en varias oficinas.

* El senador James Lankford, un republicano de Oklahoma, incluso lanzó un episodio de podcast sobre el proceso, con Alan Frumin, el exparlamentario en jefe del Senado, como invitado.

(Es realmente informativo, ¡en serio!)