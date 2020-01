Queridos Reyes Magos

Personas disfrazadas de los Reyes Magos en Vilna, Lituania, el 6 de enero de 2020. (Crédito: Petras Malukas / AFP) (Photo by PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images)

Nota del editor: Camilo Egaña es el conductor de Camilo. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor.

(CNN Español) — ¡¡¡¡Ropa no!!!!” Y si le traen calcetines, amenaza con prenderle fuego al árbol de Navidad.

Otro lo que quiere es que le salga pelo a uno de sus profesores y 50 euros para la Play 4.

Y un tercer niño pide “un hueso gigante” para su perro.

Este año apenas le he pedido a los Reyes Magos que, como canta Sabina, “ser valiente no salga tan caro” y “que ser cobarde no valga la pena”. A eso ni siquiera me respondieron. Y es que como todo está como está…

Sin embargo, los Reyes Magos sí me han concedido algo, que de corazón, les he pedido para toda mi gente, para todos los que hacen este programa, para todos los que trabajamos en esta casa y para todos ustedes.

Y lo vamos a compartir este 2020.