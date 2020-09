(CNN) –– Estamos en el pico de la temporada de huracanes 2020. Y esto queda claro cuando miras el Océano Atlántico, que tiene cinco ciclones tropicales activos al mismo tiempo. Es la segunda vez en la historia que esto ocurre.

La única vez, antes de 2020, que hubo cinco ciclones tropicales activos ––huracanes, tormentas tropicales y/o depresiones tropicales–– en el Atlántico fue en 1971.

Los cinco sistemas son el huracán Paulette, huracán Sally, tormenta tropical Teddy, tormenta tropical Vicky y depresión tropical Rene.

For the 2nd time on record, the Atlantic has 5+ tropical cyclones (tropical depression (TD) or stronger) simultaneously: #Hurricane #Paulette, TD #Rene, Tropical Storm #Sally, Tropical Storm #Teddy and TD21. Other time was from September 11-14, 1971. pic.twitter.com/9ET1OoxE6f

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 14, 2020